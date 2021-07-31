МОК считает, что требования CAS по сборной России на ОИ-2022 сохранятся

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказал предположение, что требования Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно сборной России останутся в силе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ограничения на использование российского флага и гимна сохранятся и на время Игр в Пекине.

«Мы напомним о правилах комментаторам и прессе. Мы не можем запретить людям носить майки с надписями и так далее, но правила есть правила. В споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) и олимпийского комитета России (ОКР) мы были заинтересованной стороной.

WADA говорило, что правила действуют, что приемлемо и неприемлемо, что все должно соответствовать решению CAS. То, что мы делаем — это следование правилам. Думаю, что и на Олимпиаде-2022 часть ограничений останется в силе», — заявил Адамс.



Ранее сообщалось, что российские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады.