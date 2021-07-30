Американский журналист подозревает российских олимпийцев в жульничестве

Американский журналист Генри Башнелл прокомментировал слова пловца Райана Мерфи, который проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине,

о том, что он не считает соревнования чистыми, передает Yahoo Sports

«Мерфи посчитал нужным это сказать, и он прав. Это необходимое заявление, поскольку российские спортсмены обманывали раньше и мы никогда не узнаем, кто именно это делал. Судя по всему, властям на это наплевать. У нас нет доказательств, что Рылов или кто-то другой обманывал, но есть логичные подозрения. Именно это имел в виду Мерфи», — заявил Бешнелл.

Напомним, Мерфи извинился за свои слова, сказав, что не намекал на Рылова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.