Экс-боец UFC высказался о насмешках Макгрегора над смертью отца Хабиба

Бывший боец американского промоушена UFC Даниэль Кормье прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о смерти отца Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает MMA Fighting. 27 июля Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова, но вскоре удалил оскорбительный пост. Кормье считает, что Конор «перешел черту». Американский тяжеловес увидел в словах ирландца крик о помощи.

«Хабиб больше не дерется. Поэтому этот выпад ему приходится оставлять без ответа. Конор зашел слишком далеко. Честно говоря, после таких слов непонятно, как столько людей могут по-прежнему поддерживать поведение Макгрегора», — скахал Кормье.

Третий поединок между Макгрегором и Дастином Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». Бой между Макгрегором и Порье стал уже третьим очным поединком между этими бойцами. В первом победу одержал Конор, все остальные выиграл Дастин. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее карточку с изображением Хабиба продали за 50 тысяч долларов.