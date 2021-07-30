Хоккеист Задоров: футбольные клубы пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим

Защитник «Калгари» и сборной России Никита Задоров прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Я ожидал большего. Надеялся, что ребята сыграют, как на чемпионате мира. Тяжело судить, потому что ты там не был, не знаешь, что внутри происходит. То, что я вижу своим непрофессиональным взглядом: раз – это лимит на легионеров, он портит все, а самое главное – это зарплаты.

Зарплаты могут быть большие, если клуб окупается, а у нас ни один футбольный клуб не окупается. Это не бизнес-проекты. Это какие-то клубы просто так пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам, а у каких-то клубов есть богатые владельцы, которые закидывают туда деньги», – заявил Задоров на Youtube-канале «Черкас Атлант».

В минувшем сезоне Задоров выступал за «Чикаго». Защитник провел 50 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Ранее Никита Задоров с улыбкой на лице пообщался с канадцем Николя Боденом, с которым они вместе выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».