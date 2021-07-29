Тарпищев рассказал, что «плевался» от качества игры российских теннисистов в миксте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев остался недоволен качеством игры российских спортсменов в миксте на Олимпиаде и удивлен их попаданием в полуфинал.

«Это здорово, конечно, но я удивлен, если честно. В миксте же надо играть на женщину, на того, кто слабее, если хочешь выиграть. Но наши будто стесняются, постоянно играют на мужика у соперников. Вот Николай Николаевич Озеров на тренировке как пробьет в грудь! Та в слезах. Но не умеешь играть - не выходи на корт, а тут стесняются, на мужика играют. Хоть и выиграли наши пары в миксте, но я плевался - очень много нерациональных решений», - сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийского турнира в миксте, в четвертьфинале обыграв польскую пару Ига Свентек — Лукаш Кубот со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 26 минут. Во втором полуфинале сыграет пара Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Это означает, что у России в теннисе точно будет медаль.

В полуфинале Павлюченкова и Рублев встретятся с представителями Австралии Эшли Барти / Джон Пирс, а Веснина и Карацев сыграют с сербской парой

Стоянович/Н. Джокович.

Ранее сообщалось, что Веснина и Карацев гарантировали России олимпийскую медаль в теннисе.