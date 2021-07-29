Супруга экс-голкипера «Зенита» жестоко разыграла мужа

Екатерина Малафеева, супруга бывшего голкипера петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что она жестоко разыграла супруга.

Екатерина предстала перед экс-футболистом в образе лысой женщины, шокировав его. На самом деле жену Малафеева всего лишь загримировали.

«Столько людей подумали, что я реально лысая, как я теперь буду жить… Ребят, даже без волос жизнь не заканчивается! Главное, как ты чувствуешь себя внутри.

Мужа не видела месяц. Вчера все время провели вместе с ним и нашей семьей. Вы знаете, что я обожаю делать сюрпризы. Мне захотелось устроить ему необычный сюрприз.

Вы бы видели его глаза! Он три минуты не мог прийти в себя. А я кайфанула от себя лысой», — написала Малафеева в сториз Instagram.

Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за «Зенит» с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Имеет звание заслуженного мастера спорта России (2008). С 2003 по 2012 год игрок национальной команды России.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Малафеев обвинил ушедшую из семьи дочь в хайпе.