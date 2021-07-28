Фигуристка Медведева: сердце свободно, но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какими способами с ней лучше не знакомиться.

«Сердце свободно. Но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ «Пойдем погуляем». Такое для меня неприемлемо. Так что извиняюсь заранее.

Если поклонники подходят, когда обедаю в ресторане? Я в такие моменты отказываю — надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы. Если я с набитым ртом, ко мне не нужно подходить фотографироваться. Это работает и в другую сторону — я сама не буду подходить к человеку, который жует еду. А когда я иду по улице, в наушниках или с друзьями общаюсь — да, пожалуйста. Я запросто остановлюсь, сфотографируюсь, пообщаюсь», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.

Ранее Евгения Медведева в связи с открытием Олимпийских игр в Токио обратилась к отечественным олимпийцам.