Олимпийский чемпион Токио Нагорный — о бронзе: приношу свои извинения, мне очень стыдно

Российский гимнаст Никита Нагорный попросил прощения за бронзовую медаль, которую он завоевал в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио. За шесть видов россиянин получил 88,031 балла. Золото завоевал японец Даики Хасимото (88,465). Вторым стал представитель Китая Жотэн Сяо (88,065).

«Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше – больше», – приводит слова Нагорного ТАСС.

Напомним, несколько дней назад россияне Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин завоевали золотую медаль в командном многоборье по спортивной гимнастике в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бронзовый призер Игр-2004 по дзюдо, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов прокомментировал скандал между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом.