Российские волейболисты уверенно переиграли бразильцев на Олимпиаде в Токио

Российские волейболисты одержали победу над сборной Бразилии на групповом этапе Олимпийских игр — 2020 в Токио со счетом 0-3 (22:25, 20:25, 20:25).

Следующие групповые матчи Россия сыграет с Тунисом и Францией. Россияне располагаются на первом месте в своей группе с шестью очками. На втором месте находятся американцы, Бразилия — третья, французская команда находится на четвертом месте, Аргентина и Тунис замыкают турнирную таблицу группы B.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийский турнир по волейболу

Токио, Япония. Мужчины

Групповой этап. Группа B

Бразилия – Россия – 0-3 (22:25, 20:25, 20:25)

Ранее мужская сборная России по баскетболу 3x3 уступила Латвии в финале Игр.