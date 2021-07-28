Украинский журналист считает, что сборная России по футболу — «часть пропаганды Кремля»

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что болел против сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Вы знаете, многие в Украине искренне болели за сборную России так же, как многие в России искренне болели за сборную Украины. Это нормальная ситуация. Я болел против сборной России и объясню почему. Для меня сборная России по футболу — это не просто ребята, которые защищают честь страны, а часть пропагандистской российской машины», — приводит слова Гордона Sport24.

Журналист считает, что достижения России в спорте приносят пользу государственной пропаганде.

«Я с большой любовью отношусь к российскому народу, к стране России, к великому русскому языку. И с большой ненавистью отношусь к руководству России, к Кремлю, к российским пропагандистам, потому что они развязали войну против моей страны. Думаю, мои эмоции вполне понятны.

Действительно простые, необдолбанные пропагандой Российского государства люди испытывают нормальные человеческие чувства по отношению к украинцам. Но Украина не нападала на Россию, Украина не убивала россиян, Украина ничего плохого по отношению к России не сделала. Поэтому эмоции россиян по отношению к украинской сборной вполне понятны» — сказал Гордон.

Также Гордон сравнил Путина с Гитлером, отметив желание лидеров государств провести крупные соревнования на своей земле. Журналист вспомнил берлинскую Олимпиаду-1936, зимние Игры в Сочи, а также чемпионат мира — 2018 в Москве.

Гордон ответил, считает ли футболистов сборной России «солдатами Путина».

«Футболисты — нет. Сборная России — это орудие Путина. Когда сборная России добивается побед, отношение к путинскому режиму в мире становится мягче. Поэтому я болел против сборной России и искренне радовался, когда она вылетела с Евро», — добавил Гордон.

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