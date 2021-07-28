news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме прокомментировали готовность «Северного потока — 2»... 15:54
На Украине заявили, что Крым стал для России «чемоданом... 15:40
В Париже неизвестный на электросамокате похитил из бутика драгоценности... 15:37
Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки табачного сырья... 15:36
Главреда The Insider* повезли на допрос 15:22
Володин пригласил межпарламентские структуры для участия в наблюдении... 15:20
Путин поручил со 2 августа начать единовременные выплаты на школьников 15:15
Абросимова о женском финале по баскетболу 3х3: это не та Америка, к которой... 15:11
Тихановская назвала отъезд из Белоруссии ошибкой 15:09
В Крыму назвали «потоком лжи» слова Зеленского о том, что Украина – мать... 15:08
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Директор «Самбо-70» заявил, что судьи «придушили» дзюдоистку Таймазову

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал работу судей в полуфинальном поединке по дзюдо между россиянкой Мадиной Таймазовой и японкой Тидзуру Араи на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Против нашей сборной команды уже давно идет тенденция, чтобы нас придушить. Это как санкции. И то, что Мадину Таймазову придушили судьи в полуфинале Олимпиады, — правда в этом есть! Мы должны это воспринимать, что ну произошло вот так, и дальше это тоже будет продолжаться, что поделать», — цитирует Лайшева «Чемпионат.com».

Ранее Таймазова заявила, что в полуфинале Игр проиграла из-за судейского произвола. Позже российская дзюдоистка завоевала бронзу на летней Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсменка в борьбе за медаль в весовой категории до 70 кг победила хорватку Барбару Матич оценкой вазари.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Главреда The Insider* повезли на допрос
В России могут появиться два лоукостера. В Москву их самолеты летать не будут
S7 объявила о создании авиакомпании-лоукостера
Великое противостояние: Россия бьется против США в финале Олимпиады. LIVE
Олимпиада-2020. Женский баскетбол 3х3. Финал. США — Россия
Путин поручил со 2 августа начать единовременные выплаты на школьников
В Крыму назвали «потоком лжи» слова Зеленского о том, что Украина – мать полуострова
Тихановская назвала отъезд из Белоруссии ошибкой
Песков оценил заявление Байдена о превосходстве американских спецслужб
Новости и материалы
В Госдуме прокомментировали готовность «Северного потока — 2» на 99%
На Украине заявили, что Крым стал для России «чемоданом без ручки»
В Париже неизвестный на электросамокате похитил из бутика драгоценности на €2 млн
Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии
Володин пригласил межпарламентские структуры для участия в наблюдении за выборами
Абросимова о женском финале по баскетболу 3х3: это не та Америка, к которой мы привыкли
Пэрис Хилтон ответила на слухи о беременности
Экс-глава МИД Латвии описал политику республики в отношении России
В Кремле отреагировали на провокационный вопрос теннисисту Медведеву на Играх
Масштабный пожар в Анталье попал на видео
Баскетболистка Абросимова поддержала теннисиста Медведева, жестко ответившего журналисту
Эксперт перечислил главные мифы о криптовалютах
Легкомоторный самолет упал на жилой дом на западе Украины
Юрист не увидел оснований для лишения аккредитации журналиста, провоцировавшего Медведева
Песков прокомментировал данные о планах Путина по участию в предвыборных мероприятиях
МВД запретит въезд в Россию участвовавшим в массовых драках иностранцам
Доктор Комаровский рассказал, почему дети стали чаще болеть коронавирусом
Песков прокомментировал данные о возможном допуске зарубежных вакцин от COVID-19 в Россию
Все новости
Свиная голова и погребальный венок. Как сотрудники eBay запугивали критиков
Топ-менеджера eBay посадили в тюрьму за кибербуллинг
Нагорный борется за золото: россиянин второй перед последним упражнением. LIVE
Россияне Нагорный и Далалоян бьются за личные медали в гимнастике. ОНЛАЙН
Ищут виноватых: пандемия стала благодатной почвой для паранойи
Психологи отмечают рост паранойи и конспирологии в период пандемии
«Наши сердца опустошены»: умер сооснователь Slipknot Джои Джордисон
Ударник Slipknot Джои Джордисон скончался после продолжительной болезни. Ему было 46 лет
Дело о клевете. Что известно об обыске у главреда The Insider*
Против главреда The Insider* Доброхотова возбуждено уголовное дело
«Путин находится в неприятном положении»: о чем Байден рассказал разведчикам
Байден назвал «проблему» Путина
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2021 года
Количество угонов автомобилей в России снизилось на 33%
Мотоциклистам могут запретить движение в междурядье
В ГД предложили ввести новые ограничения для владельцев мотоциклов
«Запрос сверху»: зачем Disney ввел небинарного персонажа в свой мультфильм
Активист рассказал, как небинарный герой Disney может изменить отношение к ЛГБТ
Сигареты без ароматизаторов и обезличенные пачки: что ждет курильщиков в России
В России намерены вновь ужесточить правила оборота электронных сигарет
Эффект будет к осени: Чечня привила две трети взрослого населения
В Чечне заявили о вакцинации 60% взрослых жителей республики
От советской мощи к блеску НАТО: как изменилась украинская армия
Военный эксперт оценил современное состояние Вооруженных сил Украины
Детство в Англии и съемки с Аленом Делоном: Наталии Белохвостиковой — 70
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях