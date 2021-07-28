Директор «Самбо-70» заявил, что судьи «придушили» дзюдоистку Таймазову

Генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал работу судей в полуфинальном поединке по дзюдо между россиянкой Мадиной Таймазовой и японкой Тидзуру Араи на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Против нашей сборной команды уже давно идет тенденция, чтобы нас придушить. Это как санкции. И то, что Мадину Таймазову придушили судьи в полуфинале Олимпиады, — правда в этом есть! Мы должны это воспринимать, что ну произошло вот так, и дальше это тоже будет продолжаться, что поделать», — цитирует Лайшева «Чемпионат.com».

Ранее Таймазова заявила, что в полуфинале Игр проиграла из-за судейского произвола. Позже российская дзюдоистка завоевала бронзу на летней Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсменка в борьбе за медаль в весовой категории до 70 кг победила хорватку Барбару Матич оценкой вазари.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.