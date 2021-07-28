Журова связала провокацию в адрес Медведева с успехами россиян на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказался о провокации чилийского журналиста в адрес теннисиста Даниила Медведева.

В микст-зоне после победы над итальянцем Фабио Фоньини на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио спортсмена спросили, чувствуют ли российские атлеты на себе «клеймо обманщиков». В ответ Медведев потребовал отстранить журналиста от работы на Олимпиаде.

По мнению Журовой, подобные провокации связаны с успехами российских спортсменов на Олимпиаде.

«И понятно, что теперь нужно всячески придираться к нам, задавать провокационные вопросы, в том числе, спортсменам и обвинять их лично. Того же самого Медведева, который к допинговым скандалам 2014 года не имеет никакого отношения. Вы же понимаете, что если бы он ответил или хотя бы попытался ответить, то следующий вопрос был бы из ряда: «Вас что, мало наказали?» и так далее», — цитирует Журову Sport24.

Также экс-спортсменка отметила призыв Медведева лишить журналиста работы на Играх.

«А Медведев — молодец. Я думаю, это будет уроком остальным журналистам, чтобы не задавали больше таких провокационных вопросов, совершенно некорректных и не имеющим отношения к его выступлению. Он никого не обманул на спортивных соревнованиях», — добавила Журова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в Госдуме призвали отстранить спровоцировавшего теннисиста Медведева журналиста.