В Госдуме призвали отстранить спровоцировавшего теннисиста Медведева журналиста

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал лишить аккредитации журналиста, который спросил теннисиста Даниила Медведева о том, чувствуют ли российские атлеты на себе «клеймо обманщиков».

Парламентарий поблагодари Медведева за то, что тот в ответ на вопрос призвал отстранить журналиста от работы на соревнованиях.

«Оргкомитет сделал совершенно верно, удалив этого человека. Эти моменты недопустимы, сразу надо лишать аккредитации и не допускать таких горе-корреспондентов к спортсменам. Эти товарищи дискредитируют ситуацию, такое точно не идет на пользу соревнованиям», — цитирует Свищева «Чемпионат.com».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее журналист, задавший вопрос Медведеву, заявил, что его удивила резкая реакция теннисиста.