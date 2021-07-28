Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро на Олимпиаде-2020

Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете 4х200 вольным стилем на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Сборная России заняла второе место со временем 7:01.81. В заплыве приняли участие Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

На первой строчке пьедестала — сборная Великобритании с новым европейским рекордом - 6:58.58.

Россияне занимают четвертое место в медальном зачете Игр с семью золотыми, восемью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев почувствовал недомогание по ходу встречи против представителя Италии Фабио Фоньини в рамках 1/8 финала Олимпийских игр.