Немецкая дзюдоистка рассказала, почему тренер бил ее по лицу на Играх

Дзюдоистка из Германии Мартина Трайдос объяснила, почему наставник бил ее по лицу перед схваткой с представительницей Венгрии Софи Ёзбаш в рамках 1/16 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио. Трайдос потерпела поражение и выбыла из турнира.

«Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» — написала немка в сториз Instagram.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что в сети появились фотографии, на которых баскетболисты сборной Словении играют в покер с водкой и кальяном.