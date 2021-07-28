Снявшаяся с Игр американка сказала партнерам: идите туда и надерите им задницу

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, которая снялась с командного многоборья на Олимпийских играх — 2020, рассказала о напутствиях партнерам по национальной сборной США.

«Когда я сказала, что собираюсь сняться, у них были слезы. Я сказала им: «Ребята, вам нужно расслабиться. У вас все будет хорошо без меня. Идите туда и надерите им задницу, как вы делали на тренировке», — цитирует гимнастку NBCnews.

Ранее сообщалось, что американка снялась с командных соревнований из-за психологических проблем.

Сборная США заняла второе место, набрав 166,096 балла. Победительницами стали гимнастки из России (169,528). Бронзу взяли представительницы Великобритании (164,096).

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.