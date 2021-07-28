Немецкий клуб хочет купить уже второго игрока «Зенита»

Леверкузенский «Байер» предложил долгосрочный контракт форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну, информирует журналист Никола Скира в Twitter.

По данным источника, немцы предложили футболисту сборной Ирана контракт на пять лет с заработной платой в €2,8 млн в год.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что российский голкипер Андрей Лунев стал игроком леверкузенского «Байера».

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.