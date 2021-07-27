Лидер сборной США по гимнастике снялась с командных соревнований из-за психологических проблем

Четырехкратная олимпийская чемпионка, лидер женской сборной США по гимнастике Симона Байлз рассказала о причине, которая заставила ее сняться с командных соревнований.

«Когда ты попадаешь в невероятно стрессовую ситуацию, это выбивает тебя из колеи. Мне надо сосредоточиться на моем психологическом здоровье», — приводит слова Байлз CNN.

Сборная США заняла второе место, набрав 166,096 балла. Победительницами стали гимнастки из России (169,528). Бронзу взяли представительницы Великобритании (164,096).

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева отпраздновала победу гимнасток на Олимпийских играх, исполнив сальто на кровати.