Карацев вылетел с олимпийского турнира по теннису

Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Во встрече 1/16 финала спортсмен проиграл представителю Франции Жереми Шарди со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.

В следующем раунде француз сыграет с победителем встречи Лиам Броэди (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио.

Олимпиада-2020. Теннис. 1/16 финала

Аслан Карацев (Россия) — Жереми Шарди (Франция) — 5:7, 6:4, 3:6