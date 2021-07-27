Карпин попросил перенести тур чемпионата России ради сборной

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин обратился к клубам Российской премьер-лиги с просьбой перенести матчи шестого тура, которые должны пройти 28-29 августа. Напомним, отборочный матч на ЧМ-2022 против Хорватии состоится 1 сентября.

«Хотел попросить клубы РПЛ, хотя я сам клубный тренер и все понимаю, перенести 6-й тур РПЛ, если это возможно. Понимаю все разговоры – уже давали время перед Евро, сдвигали тур… Это моя лично просьба. Не требование, а именно просьба пойти навстречу сборной, мне. Чтобы получить игроков раньше 30 августа», — передает слова Карпина Sport24.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Карпин рассказал об изменениях, которые необходимы российскому футболу.