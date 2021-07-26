Супруга Карпина рассказала о начале непростого периода в семье

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на официальное назначение ее мужа на пост наставника национальной команды.

«Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период. Но я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь. И я, и дети очень эмоционально привязаны к нему. Но именно поэтому мы сделаем все, чтобы ему было комфортно и спокойно за семью, за нас», — написала Карпина в Instagram.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера российской национальной команды.