Хоркина заявила, что «умрет от счастья» в случае победы наших гимнасток в многоборье

Знаменитая российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от выступления россиянок в финальных состязаниях в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Она заявила, что нашим девушкам предстоит противостоять серьезным соперницам.

«У девочек будет борьба не легче, такая же тяжелая, ноздря в ноздрю, соперники достойные. Мне всегда нравилось, когда сильные соперники – есть смысл бороться и побеждать. Кто сделает все от начала до конца и не дрогнет, тот и будет диктовать свои правила и выходить на пьедестал в той очередности, которую заслужил. На Олимпиаде можно дрогнуть и не совладать с собой, а можно сделать так, как никогда в жизни ты не делал – бывают и такие случаи. Тем уникальна Олимпиада, что это отдельное соревнование. Знаю, что девчонки хорошо готовы, они прекрасно прошли отборочные соревнования. Но финал – это с нуля, все совсем по-другому. Если бы все было, как в квалификации, мы бы еще раз умерли от счастья и возродились», - сказала Хоркина «Газете.Ru».

Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова стали лучшими в квалификации в командном многоборье в Токио. Они показали результат 171,629 балла. Финал состоится во вторник, 27 июля.

Ранее российские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде.