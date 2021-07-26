Губерниев — о финале между Великой и Поздняковой: сердце разрывается

Журналист Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от финального поединка олимпийского турнира саблисток, в котором встретились София Позднякова и Софья Великая, передает Sport24.

«Это феноменально, конечно. Великая неудачница олимпийских финалов — Софья Великая. Позднякова же генетически одаренная, великий чемпион папа, а сейчас и она стала олимпийской чемпионкой. Я очень расстроен за Софью Великую, я очень рад за Софию Позднякову. Сердце разрывается», — сказал Губерниев.

В российском финале Позднякова победила Великую со счетом 15:11.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская саблистка Софья Великая высказалась о поражении от соотечественницы Софии Поздняковой в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио.