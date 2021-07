Лодка едва не задавила триатлонистов на Олимпиаде

Телевизионная лодка сорвала старт соревнований в мужском триатлоне на летних Олимпийских играх — 2020.

Водный транспорт слишком быстро подплыл к стартовому мостику спортсменов. После старта она не успела отплыть от него, из-за чего часть триатлонистов не смогла начать заплыв. Также лодка начала движение задним ходом, едва не не задавив нескольких участников соревнований.

Триатлон стартовал в 00.30 мск. Россию в соревнованиях представляют братья Дмитрий и Игорь Полянские.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

После двух дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе отечественных спортсменов одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует в таблице Китай (6-1-4).

Ранее сообщалось, что звездные велогонщицы впервые узнали о чемпионке Игр только после финиша.

That was absolutely chaos boat nearly ran over them bloody ridiculous #Olympics #Triathlon pic.twitter.com/ZbHd4b4Ajq