Лодка едва не задавила триатлонистов на Олимпиаде

Телевизионная лодка сорвала старт соревнований в мужском триатлоне на летних Олимпийских играх — 2020.
Водный транспорт слишком быстро подплыл к стартовому мостику спортсменов. После старта она не успела отплыть от него, из-за чего часть триатлонистов не смогла начать заплыв. Также лодка начала движение задним ходом, едва не не задавив нескольких участников соревнований.
Триатлон стартовал в 00.30 мск. Россию в соревнованиях представляют братья Дмитрий и Игорь Полянские.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.
После двух дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе отечественных спортсменов одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует в таблице Китай (6-1-4).
Ранее сообщалось, что звездные велогонщицы впервые узнали о чемпионке Игр только после финиша.
That was absolutely chaos boat nearly ran over them bloody ridiculous #Olympics #Triathlon pic.twitter.com/ZbHd4b4Ajq— Laurabarr39 (@laurabarr39) July 25, 2021