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«Иди сюда!» Тренер «Ахмата» вступил в перепалку с фанатом «Крыльев»

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Global Look Press

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев вступил в перепалку с болельщиков «Крыльев Советов», который обвинил специалиста в том, что он бросил самарский клуб. Матч завершился победой команды из Грозного со счетом 2:1. Видео перепалки опубликовано в телеграм-канале журналиста Романа Гуськова.

«Ну что ты «Крылья»-то бросил?» — крикнул фанат Талалаеву, находясь на трибуне.

«Иди сюда! Иди сюда, я тебе расскажу!» — ответил Талалаев, жестами приглашая болельщика к себе.
вступил в перепалку с болельщиком «Крыльев Советов» после окончания матча 1-го тура РПЛ (2:1).

Болельщик не стал спускаться, а разгорячённого Талалаева увели с поля сотрудники «Ахмата».

Напомним, Талалаев возглавил «Крылья Советов» 28 июня 2020, а 25 июля 2020 года ушел со своего поста.

В сезоне 2020/21 «Крылья Советов» заняли первое место в чемпионате ФНЛ, что позволило клубу выйти в РПЛ. Также самарская команда дошла до финала Кубка России.

Ранее казанский «Рубин» обыграл московский «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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