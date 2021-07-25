Спецпредставитель президента РФ — о Карпине: наш футбол переоценен

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА над «Уфой» (1:0) в стартовом матче чемпионата России 2021/22.

«По одной игре судить трудно и неправильно. Приобретение Заболотного положительно сказалось. Только через туров 10 можно будет судить. Мне понравилось, что у ЦСКА длинная скамейка. У нас разрешено пять замен, длинная скамейка будет играть большую роль. Поздравляю Березуцкого с победой. Как отношусь к назначению Березуцкого? Нормально. Опыт – дело наживное. Команда будет играть, он будет набирать опыт. Желаю ему удачи», — передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Также Иванов ответил на вопрос о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Наш футбол переоценен. Без комментариев», – сказал Иванов.

Напомним, главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее спортивный комментатор Константин Генич рассказал о ситуации с назначением главного тренера сборной России, которым, как утверждают его источники, должен был стать немецкий специалист Штефан Кунц.