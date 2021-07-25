Игрок ЦСКА рассказал о своем участии в съемках известного сериала

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал свое участие в сериале «Молодежка», в котором он снялся несколько лет назад.

«Там была продолжительность всего пятнадцать секунд. Я даже не знаю, попали мы в тот эпизод или его вырезали. Ничего особенного. Просто говорят, что делать, и ты делаешь. Конечно, интересный опыт. Прикольно и волнительно. Хочу ли я попробовать себя в роли актера? Не могу сказать, что очень хочу и в то же время не скажу, что откажусь, если предложат», – приводит слова Плотникова официальный сайт ЦСКА.

В прошлом сезоне Плотников выступал в составе магнитогорского «Металлурга». В 58 матчах он забил 13 голов и отдал 30 результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Трактора», «Витязя», «Северстали», СКА, «Барыса» и «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мыслями о том, почему он не может найти себе работу главным тренером в Континентальной хоккейной лиге.