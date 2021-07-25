Минина выиграла серебряную медаль в тхэквондо на Олимпиаде-2020

Российская тхэквондистка Татьяна Минина заняла второе место на олимпийском турнире в весовой категории до 57 кг.

В финальном поединке 24-летняя уроженка Челябинска не смогла победить Анастасию Золотич из США — 17:25.

На пути к финалу россиянка победила представительницу Нигера Текиат Бен Йессуф, гречанку Фани Цели и Кимии Ализаде Зенурин.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский пловец Кирилл Пригода получил строгий выговор за то, что снял шуточный видеоролик о том, как он якобы пытался обойти тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.