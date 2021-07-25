Китай возмущен картой, показанной на американском ТВ во время церемонии открытия Игр-2020

Консульство Китая в Нью-Йорке выразило протест в связи с «неправильной картой», показанной американским телеканалом NBC Universal во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2020 в Токио, информирует «СЭ».

На этой карте Тайвань и некоторые другие острова в Южно-Китайском море, которые китайцы считают своими, оказались отделены от КНР. В заявлении консульства по этому поводу говорится, что NBC «нанес ущерб достоинству и оскорбил чувства китайского народа». «Мы призываем NBC признать серьезность проблемы и принять меры по исправлению ошибки», — отметили авторы обращения.

Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио сначала обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.