Фанаты испанского клуба сорвали трансфер украинского игрока, назвав его фашистом

Фанаты испанского клуба «Алькоркон» раскритиковали возможный трансфер украинского футболиста Романа Зозули, передает AS.

«Роман Зозуля — не патриот, он — фашист, который поддерживает батальон Азов, украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в клубе, ни в нашем городе. Такая идеология противоречит нашим ценностям», — говорится в заявлении фанатов.

Также болельщики отметили, что тот Зозуля публиковал фотографии с нацистской символикой и поддерживал ультрас и фашистские формирования в своей стране, несовместимые с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта.

24 июля стало известно о том, что испанский клуб отказался от трансфера украинца.

Ранее сообщалось о том, что украинский нападающий испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля купил специализированную кровать для отделения интенсивной терапии больницы города Альбасете.

В комментариях к записи фанаты вновь начали оскорблять украинца и называть его нацистом за его поддержку праворадикалов на родине.