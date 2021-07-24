Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Я считаю, что главный конкурент – московский «Спартак». У них есть полноценные два состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один», — сказал Радимов.

В прошлом сезоне РПЛ сине-бело-голубые стали чемпионами России. Второе место занял «Спартак». Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее фанаты петербургского «Зенита» скандировали издевательскую кричалку в адрес форварда клуба Артема Дзюбы. Во втором тайме сине-бело-голубые получили право на пенальти. 11-метровый реализовал Александр Сутормин. Поклонники петербургского клуба отметили забитый мяч скандированием «Слава богу, бил не Дзюба».