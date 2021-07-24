Тренер «Зенита» Семак рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему не предлагали возглавить сборную России, передает «Чемпионат.com».

«Предложения возглавить сборную России не было. Очень рад за Валерия Карпина. Хочу пожелать удачи. Буду болеть и переживать за сборную», — сказал Семак.

23 июля главным тренером стал Валерий Карпин. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис считает, что Валерий Карпин вызовет Артема Дзюбу в сборную России, несмотря на то, что между ними был конфликт.