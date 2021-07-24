Южнокорейский ТВ-канал показал фото Чернобыля во время выхода Украины на церемонии открытия ОИ

Южнокорейский ТВ-канал MBC показал фото Чернобыля во время выхода национальной команды Украины на церемонии открытия Олимпийских игр — 2020 в Токио, информирует Japan Times.

Канал показывал картинки для каждой страны-участника соревнований. Например, для Японии он показал суши, для Италии — пиццу, для Норвегии – лосося, для Гаити – фото государственного переворота.

Также картинки MBC дополнял различными подписями и процентом жителей страны, которые сделали прививку от коронавируса.

Маршалловы Острова канал подписал как «бывшая тестовая площадка для ядерных испытаний США», а Сирию как «страну, где уже 10 лет идет гражданская война».

После трансляции на канал обрушилась волна критики, так что каналу пришлось извиняться.

«Для представления некоторых стран использовались неподходящие изображения и подписи. Мы извиняемся перед этими странами, включая Украину, а также перед нашими зрителями», – сообщили в MBC.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее волонтер Олимпийских игр — 2020 в Токио Галина Бутова рассказала о своих обязанностях на турнире.