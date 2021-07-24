Уткин назвал главную ошибку назначения Карпина тренером сборной России

Экс-комментатор, журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года.

«Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того - я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее спортивный директор РФС заявил, что назначение Карпина — это то решение, которое необходимо сборной России.