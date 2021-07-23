Игонин считает, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин оценил перспективы Артема Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост тренера национальной команды.

«Есть вероятность, что он вообще перестанет его вызывать в сборную. Может быть, в отношении капитанства будут новые выборы. Это логично — все-таки пришел новый тренер. Я не удивлюсь, если Карпин просто назначит какого-нибудь опытного футболиста капитаном. Вряд ли это будет Дзюба.

Возможность попасть в обойму национальной команды у новых игроков появится, но я не думаю, что стоит ждать каких-либо серьезных перемен. Единственное, чего я жду — изменения игровой философии. Можно ожидать, что сборная начнет играть в более привлекательный футбол. Но, по поводу результатов никто никаких прогнозов не даст», — сказал Игонин «Газете.Ru».

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.