Билялетдинов считает, что Карпин должен получить благословение от Дзюбы

Бывший игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о назначении Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу, передает Sport24.

«Теперь Георгичу нужно благословение от Дзюбы получить. Карпин — хороший тренер, но надо следовать традиции — пускай Дзюба говорит: «Тренеришка» или «Не тренер». Тогда, может, что-то и выгорит от этого назначения и может повезти», — сказал Билялетдинов.

Карпин был назначен на пост тренера Российской команды 23 июля.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что Карпин дебютирует на посту главного тренера сборной России 1 сентября в матче против национальной команды Хорватии.