Радимов считает логичным назначение Карпина на пост тренера сборной России

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России.

«Это абсолютно логичное решение, сборной нужна встряска. В сборной должен быть специалист, который будет хорошим тренером и хорошим мотиватором — и то, и то у Карпина есть. К тому же, он хорошо знает весь наш чемпионат. Я двумя руками голосую «за» это назначение, пусть у нашей команды все получится.

Не повредит ли качеству работы совмещение? Нет, тем лучше он будет знать всех игроков. Во-первых, у него очень хороший тренерский штаб — там и грамотные испанцы, и тренер вратарей Кафанов, и другие. Во-вторых, он просматривает практически все матчи чемпионата России. Что плохого в совмещении? В сложившейся ситуации, когда нужна встряска, я думаю, что это абсолютно нормальное и адекватное решение от РФС», — сказал Радимов «Газете.Ru».

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.