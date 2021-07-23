Олимпийский огонь зажгли в Токио

Японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь на стадионе в Токио.

Игры в Токио основаны на принципах гендерного равенства, а также разнообразия и гармонии. У Осаки мама японка, а отец имеет гаитянские корни. Организаторы Олимпиады считают, что Осака могла бы воплотить философию Игр.

126-й император Японии Нарухито объявил об открытии Олимпиады.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее на Первом канале рассказали, почему не показали выход сборной Украины на открытии Игр.