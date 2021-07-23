Политолог заявил, что МОК пошел на поводу у Украины в ситуации с Крымом на сайте Игр

Политолог Иван Мезюхо поделился мыслями о том, что сначала Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Изначально никакой ошибки не было. Крым был справедливо обозначен территорией России. МОК пошел на поводу у Украины, чтобы не провоцировать очередной скандал, который мог бы быть инициирован Киевом и западным блоком государств.

Такое ощущение, что в МИД Украины есть какой-то специальный департамент, отдел или управление, которое только и занимается тем, что мониторит информационное пространство на предмет карт с российским Крымом», — приводит слова политолога RT.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее в международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым был в составе России на сайте Олимпийских игр.