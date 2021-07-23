Депутат Госдумы заявил, что есть вероятность отмены Игр-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мыслями о влиянии пандемии коронавируса на проведение Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«В принципе, на исход событий и на удачное выступление наших ребят это не повлияет. Надо пожелать им удачи, потому что сначала один человек заболел, потом еще 12… Может быть, и Игры отменят. Хотя МОК опроверг эту информацию, но мы понимаем, что если не удастся остановить рост заболеваемости, возможен и такой исход. А Игры-то уже вовсю идут.

Конечно, это все не идет на пользу развитию олимпийского движения. Но мы рады, что Игры все-таки проходят. Так что желаю ребятам, чтобы они не подцепили никакой заразы и достойно выступили. Я уверен, что все будет хорошо и они порадуют нас результатами – ребята хорошо готовы», — заявил депутат «Газете.Ru».

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее «Газете.Ru» о том, что сначала Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.