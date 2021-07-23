Крым на сайте Игр-2020 стал частью Украины

Между Украиной и Крымом убрали линию границы на сайте Olympics.com во всплывающем окне Olympics Cheer Zone. Теперь полуостров на карте официального сайта Олимпийских игр — 2020 является частью Украины, информирует «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио между Украиной и Крымом проведена граница.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.