Футболист запрыгнул в мусорку, празднуя победный гол

Полузащитник чилийского футбольного клуба «Магальянес» Мигель Орельяна необычно отпраздновал свой гол. В концовке матча с «Фернандес Виаль» футболист вырвал победу для своей команды, забив мяч на 87-й минуте (2:1), после чего побежал в сторону подтрибунного помещения, где запрыгнул в мусорный бак и просидел в нем около десяти секунд. Видео с интересным празднованием взятия ворот разлетелось по всему интернету.

«Магальянес» и «Фернандес Виаль» встречались в рамках второго по силе чемпионате Чили (Примера Б). «Магальянес» после 11 сыгранных матчей располагается на 11 месте в турнирной таблице, набрав 13 очков, забив 11 голов, пропустив при этом 16.

«Фернандес Виаль» сыграл всего лишь две игры, в которых набрал три очка, забил и пропустил по два мяча и пока находится на предпоследнем, 15 месте в таблице Примеры Б.

Всего во втором по силе чемпионате Чили команды сыграют 30 туров.

