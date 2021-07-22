Художественный гимнаст заявил, что у Навки «гнилое сердце»

Художественный гимнаст Кристофер Бенитес прокомментировал пост олимпийской чемпионки 2006 года по фигурному катанию Татьяны Навки о мужчинах, занимающихся художественной гимнастикой.

Ранее экс-спортсменка опубликовала в Instagram видео, в котором Бенитес выступает в упражнениях с лентой. Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта.

Она также выразила надежду на то, что в России никогда не будет подобных соревнований.

«Начни уважать. Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце», – написал художественный гимнаст по-русски.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о мужчинах в спортивной гимнастике.

«Я за мужскую гимнастику, если она мужская, а не женская и в женских платьях», — заявила Журова.