В Госдуме заявили, что преклонению колена нет места на Олимпиаде

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев поделился мыслями о том, что некоторые спортсмены преклоняют колено на Олимпиаде, передает «Чемпионат.com».

«Таким акциям, как преклонение колена, не место на Олимпиаде. Это наиважнейшее мероприятие, где собираются представители всех религий, национальностей и огромное количество людей с различными взглядами. Олимпиада ничего общего не имеет с такими акциями, тем более политическими», — сказал Свищев.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) специально изменил правило, регламентирующее поведение участников Игр, чтобы спортсмены могли преклонять колено в честь движения «Black Lives Matter» без последствий.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее футболистка сборной США Меган Рапино рассказала, почему важно преклонять колено перед матчами Олимпийских игр.