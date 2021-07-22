В соцсетях МОК и «Токио-2020» запретили выкладывать фото спортсменов, преклоняющих колено

В соцсетях Международного олимпийского комитета (МОК) и «Токио-2020» запретили публиковать фотографии спортсменов, которые преклоняют колено, передает The Guardian.

Отмечается, что это распоряжение было дано за несколько часов до матча женского футбольного турнира между сборными Чили и Великобритании. Спортсменки обеих команд преклонили колено, но ни одно из этих изображений не было размещено в социальных сетях «Токио-2020» и МОК

МОК специально изменил правило, регламентирующее поведение участников Игр, чтобы спортсмены могли преклонять колено в честь движения Black Lives Matter без последствий.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее футболистка сборной США Меган Рапино рассказала, почему важно преклонять колено перед матчами Олимпийских игр.