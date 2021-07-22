Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов рассказал о том, в чем заключается проблема российского футбола, передает LIFE.

«Проблема в том, что в России качество игроков, наверное, просто не соответствует нашим желаниям. У нас же все время завышенные ожидания о том, что наши футболисты обязательно всех вокруг обыграют. На чем эти ожидания основаны — непонятно», — сказал Фетисов.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. Дзюба отметился забитым мячом в матче с датчанами. Нападающий реализовал пенальти.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

1 сентября сборная России проведет отборочный матч к чемпионату мира 2022 года против Хорватии.

Ранее форварду сборной России Артему Дзюбе вручили кубок из глины.