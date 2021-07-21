Экс-президент «Локомотива» высказалась за полную отмену лимита на легионеров

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который выступил против легионеров в чемпионате России.

По его словам, в первую очередь надо развивать детско-юношеский спорт, а не ориентироваться на легионеров.

«Терюшков против легионеров в РПЛ? Чего он понимает в футболе? Лимит в обязательном порядке нужно отменять в нашей лиге. Мы уже пытались ужесточить лимит, а результата нет. Потому что в тепличных условиях не вырастают сильные особи. Когда нет никакой конкуренции, ты один такой прекрасный натурализованный француз — Жиго — в футболке сборной России на позиции центрального защитника» — сказала Смородская в интервью Sport24.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит, согласно которому в общей заявке может быть не более восьми легионеров.

Дискуссии об изменении лимита начались после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Команда под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Министр спорта МО Роман Терюшков выступил против легионеров в РПЛ.