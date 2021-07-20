Карпин согласится возглавить сборную России при одном условии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин готов возглавить национальную сборную России только при условии совмещения должностей, сообщает «Чемпионат.com».

«Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове», что не устраивает Российский футбольный союз», — сказал источник портала.

Карпин является бывшим футболистом московского «Спартака», «Реал Сосьедада», «Валенсии» и «Сельты». Также Валерий в качестве тренера работал в «Спартаке», «Мальорке», и «Торпедо» из Армавира. Специалист с 2017 года возглавляет «Ростов».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что РФС выбирает тренера национальной команды из трех кандидатов: Штефана Кунца, Валерия Карпина и Курбана Бердыева.