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Губерниев высказался об изменении девиза Олимпийских игр

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об изменении девиза Олимпийских игр.

20 июля члены Международного олимпийского комитета на 138-й сессии организации единогласно одобрили предложение изменить девиз Олимпийских игр, который теперь будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

«Мы сейчас можем сколько угодно говорить «нет». Но решение принято и мы будем с этим решением считаться. «Вместе», так «вместе». Есть гендерное равенство, меньшинства разные и все прочее. В конце концов, такое решение принял МОК — я считаю, что это совсем не криминал.

Появляются новые виды спорта. Можно сколько угодно кривить лица по поводу тех или иных изменений, но важно сейчас держать руку на пульсе, потому что еще со времен советского спорта мы очень часто отставали. Когда появились клаб скейты, коньковый ход в лыжах, легковесная гребля — мы не воспринимали это всерьез, а потом нас обыгрывали. Поэтому нам нужно быть в олимпийской «струе», — сказал Губерниев «Газете.Ru».

Ранее олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов заявил, что слово «вместе» в новом девизе Олимпийских игр является лишним.

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