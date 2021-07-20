Легендарный капитан сборной России рассказал о неожиданных качествах рэпера Басты

Капитан сборной России по регби на Кубке мира — 2019 Василий Артемьев рассказал в интервью «Газете.Ru» о впечатлениях от близкого знакомства с рэпером Бастой (Василием Вакуленко). Спортсмен давал артисту интервью на его Youtube-канале «Gazgolder», а также общался с Бастой на своем подкасте «Взгляд с рака».

«Василий уже много-много лет является большим фанатом ЦСКА — и футбольного клуба, и вообще спортивного общества ЦСКА. Я же сейчас являюсь игроком регбийного клуба ЦСКА, и у нас с Василием очень много общих знакомых.

Признаюсь: до перехода в ЦСКА я не осознавал масштабы этого сообщества и не представлял, какие тесные отношения взаимовыручки, поддержки и дружбы там царят — вне зависимости от вида спорта, которым ты занимаешься. И Василий Вакуленко — тоже очень большой член этого сообщества.

Мне было очень приятно с ним пообщаться. Все знают его как популярного исполнителя, а также как владельца футбольного клуба СКА из Ростова.

И как раз то, как Баста поддерживает свой родной ростовский клуб, за который болел с детства, то, как он пришел в сложное время и взял шефство над этим клубом, который тоже является частью семьи ЦСКА, — это многое говорит об его характере. Василий в большом объеме занимается меценатством. Он очень хорош как человек, а не только как артист.

Так что у меня очень хорошие впечатления от знакомства с ним. Василий — очень талантливый человек, любящий семьянин, муж и отец. Нам с ним много есть о чем поговорить», — отметил Артемьев.

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